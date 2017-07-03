Tekirdağ üretim üssü

Tekirdağ’ın sanayi üretiminde Türkiye’nin önemli illerinden biri olduğunu ifade eden Cengiz Günay, “Bugün Çorlu ve Çerkezköy ilçelerimizde Türkiye’nin ilk 500’üne ikinci 500’üne girmiş çok önemli üretim yapan firmalarımız var. Şehrimizde faaliyette olan 12 tane Organize Sanayi Bölgesi var. Bir Avrupa Serbest Bölgemiz var. En son Ergene Havzası çalışma planı kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 8 tane Organize Sanayi Bölgesi kuruldu, 4 tane daha önceden kurulmuştu. Dolayısıyla bu ıslah çalışmaları tamamlandığı için onlar da önümüzdeki günlerde kendi müteşebbislerini oluşturacaklar. Yani Tekirdağ sanayi bölgeleriyle tam bir üretim merkezidir” dedi.

Türkiye’nin önemli tarım havzalarından birinin Tekirdağ olduğuna dikkat çeken Günay, tarım ürünlerinde buğday, ayçiçeği, kanola ve bağcılığın ön plana çıkan ürünleri olduğunu, tarıma bağlı gıda sanayinin de gelişmiş seviyeye çıktığını ifade etti.

“Liman kapasitesinde Türkiye birincisi”

Son yıllarda lojistik sektöründe büyük gelişme kateden Tekirdağ’ın liman kapasitesinde Türkiye birincisi olduğuna dikkat çeken Günay, “Lojistiğe baktığımızda Tekirdağ duble yolları, çevre yolları çalışmalarının devam ettiği Çanakkale Kınalı otobanı, 4 tane dış ticaret limanı Botaş Limanı, hemen yanında Martaş önemli limanlarımızdan biridir. Tekirdağ şehir merkezindeki Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait liman hem dökme yük hem de konteynır yükleme kapasitesine sahip ve içerisinde tren ferisinin olduğu Türkiye’nin en önemli limanlarından bir tanesidir. Ayrıca Barbaros mahallesinde yeni yapılan Asya Port limanı 2015 yılında fiilen faaliyete başladı. Bugün Türkiye’nin en büyük kapasitesine sahip Avrupa’nın en büyük limanları arasındadır” diye konuştu.

“Hizmet sektörü sürekli gelişiyor”

Tekirdağ’da hizmet sektörünün de sürekli gelişerek çıtasını yükselttiğine dikkat çeken Cengiz Günay, “Hizmet sektörüne baktığımızda da yaz dönemi 135 kilometre deniz kıyısının olması ve mavi bayraklı plajlarının bulunması, Uçmakdere doğa spor alanında traking yamaç paraşütlerinin yapılabildiği bir alan turizm için önemli katkılar sağlanmaktadır. Ayrıca Namık Kemal Müzesi, Rakoczi Müzesi, Trakların kalıntıları turizm için ayrıca katkı sağlamaktadır. Dolaysıyla tarım üretim ve sanayi üretimi lojistik hizmet sektörü Tekirdağ’da birebir örtüşen 4 önemli gelir kaynağıdır. Öğrenci sayısı her yıl artan genç Namık Kemal Üniversitesi var. Yaklaşık 36 bin öğrencimiz var. Belki önümüzdeki 5 yıl sonra 50 bin üniversite öğrenciye sahip olacağız. Bununla yetinmemeli ve 2. üniversite kurulması gerekir. Bunlar Tekirdağ’ı hep ön plana çıkarıyor. İşlenmemiş çok yönlerimiz var. Elimizdeki mevcut enstrümanları teknolojik altyapıyla birleştirdiğimizde daha da geliştirme şansına sahibiz” şeklinde bilgi verdi.

Trakya Bölgesinin demiryollarına entegrasyonu ve limanlara bağlanması projesi

Trakya Bölgesinin demiryollarına entegrasyonu ve limanlara bağlanması konusunda önemli projelerinin olduğunu da hatırlatan Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, şunları söyledi:

“Yaptığımız projeler arasında Trakya bölgesinin demir yollarına entegrasyonunu ve limanlara bağlanması var. Eğer bu projeyi hayata geçirebilirsek Trakya’da üretim yapan işletmelerimizi dünyayla rekabet edebilecek şartları geliştirmeyle ilgili navlun maliyetleri çok önemli miktar ve rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yaptığımız takdirde üreticilerimizin dünyayla rekabette başarılı olma şansımız olacak. Çünkü onların işletmelerinin navlun maliyetlerini düşürmüş olacağız. Hem ürettikleri malı ihraç etmelerinde hem de hammadde teminindeki navlun maliyeti avantajından yararlandırmış olacağız. Bu tarz projeler ilimizin önünü açacak. Tekirdağ büyürse Türkiye de büyüyecek. Tekirdağ zenginleşirse Türkiye de zenginleşecek. Türkiye gelişmişlik endeksleri içerisinde Tekirdağ ilk 10 illerden birisidir. Bunu eğitim öğretim, gelişmişlik ve üretim endekslerine baktığımızda bunu görebiliriz. Dolayısıyla Tekirdağ bana göre hala ham bir kent. Biz bunu düzgün, doğru çevreci anlayışla planlayarak Türkiye’nin lokomotif illerinden birtanesi haline getirebiliriz. Böylece hem bölgemize hem ilimize, insanlarımıza hem de ülkemize karşı olan sorumluluklarımızı Tekirdağ olarak yerine getirme şansımız mevcut.“