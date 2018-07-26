Tekirdağ uyuşturucuya savaş açtı

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz Başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Cengiz Becerir, kamu kurumlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Becerir, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Birim Amiri Metin İlter, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminden R. Serkan Gürsel bağımlılıkla mücadele alanında yapmış oldukları faaliyetler hakkında sunum yaparak kurul üyelerini bilgilendirdi.

“Ailelere de büyük sorumluluk düşmektedir"

Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, toplantı sonunda yaptığı değerlendirme konuşmasında, “Toplum sağlığının korunmasına yönelik olarak gençliğimizi ve toplumumuzu tehdit eden bu sorunun çözülmesi noktasında tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. Uyuşturucu bağımlısı olan kişiler ve aileleriyle bire bir iletişime geçilmesi gerekiyor. Metruk binaların yıkımıyla ilgili belediye, kamu kurumları, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin devam ederek çalışmaların yürütülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Vali Şaşmaz konuşmasının devamında, çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması için Tekirdağ’da bütün kurumların ve STK’ların işbirliği içinde, gerekli önleyici tedbirleri almak adına üzerilerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Türkiye’nin en büyük zenginliği sahip olduğu genç nüfustur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıktan kurtulması, spor ya da diğer alanlarda kendilerine farklı meşgaleler bulması ile mümkün olacaktır. Bu anlamda ailelere de büyük sorumluluk düşmektedir. Çocuklarımızla iyi iletişim kurulmalı ve aile içerisinde sevgi-saygıya dayalı bir ortam oluşturulmalı” dedi ve tüm kurul üyelerine katılım ve katkılarından dolayı teşekkür etti.