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23 Mayıs 2018 11:21

Tekirdağ Valiliği önünde resim sergisi

Tekirdağ’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde açılan Güzel Sanatlar Galerisinin 2017-2018 dönemi resim kursiyerlerinin ürettiği eserler Tekirdağ Valiliği önünde açılan sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tekirdağ Valiliği önünde resim sergisi

23 Mayıs 2018 11:21


Açılış törenine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Cömertler, kurslara katılan kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Programın açılış konuşmasını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde yakın bir zamanda göreve başlayan Hakan Cömertler gerçekleştirdi. Cömertler konuşmasında, göreve geldikten kısa bir süre sonra güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek kursa katılan kursiyerlere başarılar diledi.


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Mehmet Ceylan sergiyi gezerek tabloları inceledi. Vali Ceylan, kursiyerlerle bir süre sohbet ederek tablolar hakkında bilgi aldı.


Sergi 24- 25 Mayıs tarihlerinde Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya müzesinde gezilebilecek.




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