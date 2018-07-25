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25 Temmuz 2018 13:11

Tekirdağ Valiliğinden o dolandırıcılarla ilgili açıklama

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Valiliği, Vali Mehmet Ceylan ve Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz’ın ismini kullanan dolandırıcıların nakdi yardım istediğini bildirerek uyarıda bulundu.

Tekirdağ Valiliğinden o dolandırıcılarla ilgili açıklama

25 Temmuz 2018 13:11


Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde Vali Mehmet Ceylan ve Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz’ın ismi kullanılarak nakdi yardım talep edildiği belirtilerek Valiliğin ya da Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz’ın bu konularda hiçbir talebi olmadığı kaydedildi.


Vatandaşların ve iş adamlarının bu tür taleplere itibar etmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada "Bu tür taleplere itibar edilmemesi ve benzer girişimlerin Valiliğimize ve kolluk kuvvetlerimize ivedilikle iletilmesinin uygun olacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.




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