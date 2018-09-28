Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Çorlu Trakya'nın metropolü"

Vali Ceylan ve Kaymakam Sarılı, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan, Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkan Yardımcıları, Umut Güngör, Faysal Çakmak, Meclis Katip Üyesi İsmail Korkut ve meclis üyeleri tarafından karşılandı.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Çorlu TSO Meclis Başkanı Noyan, "Tekirdağ ve bölgemiz için yaptığınız özverili çalışmalardan dolayı sizlere şahsım ve meclisimiz adına teşekkür ederim. Odamız olarak bölgemizin gelişimi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Yeni göreve gelen Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'ya hayırlı olsun diyerek konuşmasına başlayan Çorlu TSO Meclis Başkan Yardımcısı Umut Güngör ise, "Birlikte el ele tüm kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek daha da büyüyen bir Çorlu için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Misafirperverliklerinden dolayı Çorlu TSO yöneticilerine teşekkür eden Vali Ceylan, "Trakya'nın metropolü konumunda olan Çorlu, ticaret ve sanayi bakımından son derece önemli bir yere sahip. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için birlikte hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyorum. Merkezi yönetim olarak bu yıl tamamlanmasını arzu ettiğimiz çevreyolu projesi var. Bir diğer husus da eğitim. Bu bizim için çok anlamlı ve önemlidir. Çünkü Çorlu her geçen gün büyümekte ve göç almaktadır. Bu hususta gönüllü olan hayırseverlerden destek istiyoruz. Çorlu'nun huzur ve güvenliği için projelerimiz devam etmekte. Asayiş konusunda çok büyük sıkıntılarımız yok ama bölgesel mahallelerde yaşanan sorunların çözümü konusunda çalışmalarımız sürüyor. Daha mutlu ve huzurlu bir Çorlu için birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.