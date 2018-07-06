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06 Temmuz 2018 13:57

Tekirdağ Valisi Şarköy’de yatırımları inceledi

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Şarköy ilçesinde yatırımları inceleyerek hastanenin biran önce tamamlanması için çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Tekirdağ Valisi Şarköy’de yatırımları inceledi

06 Temmuz 2018 13:57


Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Şarköy Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak Kaymakam Yakup Güney ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ceylan, yaz aylarında Şarköy’ün nüfusunun çok arttığını, eski hastanenin yetersiz geldiğini, yeni hastanenin biran önce tamamlanması için çalışmaların hızlandırılmasını ve inşaatın biran önce bitirilmesini istedi.


Vali Ceylan daha sonra restorasyonu YİKOB tarafından yaptırılan tarihi Şarköy Halk Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Tayyar Şaşmaz ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.




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