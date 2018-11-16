Tekirdağ Valisi Yıldırım: "Artık sabahçı öğlenci gibi bir eğitim olmayacak"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Artık sabahçı öğlenci gibi bir eğitim olmayacak. Tekli eğitime geçecekler ve sınıf mevcudu da 30'un altında olacak. Bu standarttı yakalayabilmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" dedi.

Tekirdağ Valiliğince polisevinde düzenlenen basınla tanışma kahvaltısına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra, kurum müdürleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Basınla tanışma kahvaltısında konuşan Tekirdağ Valisi Yıldırım, "Tekirdağ'ın yerel basınının oldukça güçlü olduğunu biliyoruz. Yerel basın hem Tekirdağ merkezinde, Süleymanpaşa'da kamu görevlileriyle vatandaşın arasında bir köprü vazifesini yapıyor. Hepinize bu anlamda teşekkür ediyoruz. Bizlerin gözü kulağısınız. Bu anlamda yaptığınız vazife özgür bir basın olarak devam etmekte. Yapmış olduğunuz göreviniz de ayrı ayrı başarılar diliyorum. Burada bugün hem bir kahvaltı yapalım hem tanışalım hem de sizlerin aklında bir takım sorular varsa onları cevaplamaya gayret edelim. Cevabını bildiklerimizi, bilmediklerimizi öğrenip sizlere aktaralım. Onun için de burada daire amirlerimiz de var" dedi.

"Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek"

Vali Yıldırım, gazetecilerin sorusu üzerine "Şehir karşılaştırmasını sevmiyorum. Her şehir kendi içerisindeki dinamikleri ile güzeldir. Onun için Muş'umuz ayrı güzel, daha önce görev yapmış olduğum Afyon ayrı güzel, Tekirdağ'ımız ayrı güzel İstanbul'a gitsek bir başka güzel, Diyarbakır'a gitsek çok daha güzel. Yani bunları karşılaştırmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Muş'un çok büyük ovaları vardı, burada da çok büyük sanayi var. İkisinin de potansiyeli farklı sektörler olduğunu göz önünde bulundurarak bir tarafta tarım, hayvancılığın olduğu bir yer. Hepsi vatana millete hizmet etmeye, istihdam ortamı oluşturmaya çalışıyor" diye cevap verdi.

Vali Yıldırım FETÖ ile mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayarak, "FETÖ'nün 15 Temmuz'dan sonra gördüğümüz yüzü şudur ki, bütün illerimizde hatta üretim yapan para ile uğraşan bütün sektörlerde yayılmaya gayret etmişler ve bununla ilgili olarak da bundan önce görev yapmış olduğumuz illerdeki mücadelemiz nasılsa burada da aynısını devam ettireceğiz. Bu konuda en ufak kimsenin tereddüdü olmasın. Bütün mesele vatana millete hizmettir. Onun için de vatana millete düşman olanlarla da mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" ifadelerini kaydetti.

"Bütün okullar tekli eğitime geçecekler"

Vali Yıldırım Tekirdağ'daki okullarda ‘sabahçı', ‘öğlenci' diye bir kavram olmayacağını da aktararak, "Yapılmakta olan ve yapılması projelendirme okullarımız var. Bildiğiniz gibi hükümetimizin bir politikası var. Bütün okullar tekli eğitime geçecekler. Artık sabahçı öğlenci gibi bir eğitim olmayacak. Tekli eğitime geçecekler ve sınıf mevcudu da 30'un altında olacak. Bu standarttı yakalayabilmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Pek çok yerde yakaladık. Ortalamalara baktığımız zaman görebiliyoruz" diye konuştu.

Programda Vali Yıldırım da gazetecilerden bir fotoğraf makinesi isteyerek gazetecilerin fotoğrafını çekti.

"Ergene Nehri'ndeki kirlilik baskısı üzerinden çekilmiş olacak"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak ise "İlimizde bu çevre kirliliğinin önlenmesi için sanayileşmeden dolayı kaynaklanan kirliliğin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sanayi Bakanlığının içerisinde olduğu burada çevre yatırımının en büyüğü gerçekleştiriliyor ve bu çevre yatırımında sona gelindi. Bölgemizde 5 tane büyük arıtma tesisi yapıyoruz. Ergene Nehri'ndeki kirlilik baskısı üzerinden çekilmiş olacak. Proje 2019 yılında bitirilecek" dedi.

Toplantı toplu fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu.