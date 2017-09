Tekirdağ ve Çorlu Devlet Hastanelerinde sepsis eğitimi düzenlendi

Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Çorlu İlçe Devlet Hastanesinde görevli doktor ve tüm sağlık personeline yönelik gerçekleştirilen eğitime Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin katıldı. Yetkililer yaptıkları açıklamada, “Spesis, vücuttaki herhangi bir enfeksiyona karşı vücudun aşırı derecede ve hayatı tehdit eden reaksiyonundan kaynaklanan, doku hasarına, organ yetmezliğine ve ölümüne yol açabilecek komplikasyondur. Sıklıkla zatürre, idrar yolu, karın, cilt, barsak enfeksiyonları sepsise neden olabilmektedir. Dünyada her yıl 30 milyondan fazla kişiyi etkileyen, 5,5-8 milyon kişinin ölümüne yol açtığı hesaplanan, görülme sıklığı her yıl yüzde 8-13 arasında artış gösteren, hastanelerde gerçekleşen her 2-3 ölümden birinin nedeni olduğu düşünülen sepsis, ülkemizin sağlık problemlerindendir. Sepsise karşı savaşta sağlık personelinin ve halkın farkındalığı büyük önem taşımaktadır. Tanı ve tedavinin gecikmeden yapılabilmesi ve böylelikle sepsis görülme sıklığının ve sepsis nedeniyle ölümlerin azaltılabilmesi için halkın farkındalığının sağlanması, basının konuyu gündeme alması ve gündemde tutması büyük önem taşımaktadır” denildi.