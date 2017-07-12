Tekirdağ’a 48 milyon liralık altyapı ve arıtma tesisi yatırımı

Ş arasında Süleymanpaşa ilçesinde yapılması planlanan 3’üncü Etap Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı ve Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin revize alt kredi anlaşması imzalandı. Toplam yatırım bedelinin 48 milyon 255 bin TL olduğu bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında yapılan imza törenine Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ferit Yüksel katıldı. İmza töreninde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, “Her geçen gün hizmetlerimize bir yenisi daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Amacımız, gelecek nesillere sorunsuz alt ve üstyapısıyla mutlu bir Tekirdağ bırakmak. Projemiz Tekirdağ’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Proje detayları hakkında açıklamalarda bulunan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ise, “Bugün TESKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Bölge Müdürlüğü arasında Süleymanpaşa İlçesi 3. Kısım Kanalizasyon ve Doğu Atıksu Arıtma Tesisi inşaatına ilişkin bir Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) Projesi kapsamında revize alt kredi anlaşması imzalandı. 1. ve 2. Etap çalışmalarından sonra, ihalesi yapılan 3. Kısım kanalizasyon çalışmalarına da en kısa zamanda başlanacak” dedi

Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi ile Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi arasını içine alan Yağmursuyu İnşaatı ve Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin maliyetinin 48 milyon 255 bin lira olduğu ifade edildi.