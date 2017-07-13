Tekirdağ’a 5 milyar TL’lik yatırım

Dönem (Temmuz) toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Ceylan, “İlimizde yürütülen projelerin toplam parasal tutarı 5 milyar 213 milyon TL’dir” dedi.

Tekirdağ’da yapılan İl Koordinasyon Kurulunda Vali Ceylan yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Yürütülen projelerin toplam parasal tutarının 5 milyar 213 milyon TL olduğunu açıklayan Ceylan, önceki yıllarda 1 milyar 342 milyon TL harcandığını, 2017 yılında gönderilen ödeneğin 591 milyon TL olduğunu, dönem sonu harcamasının ise 178 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirtti.

Projelerin dağılımı hakkında da bilgi veren Ceylan, tarımın 55, madencilik 4, enerji 14, ulaştırma 58, eğitim 61, sağlık 20, turizm 5 ve diğer kamu hizmetleri 47 olduğunu açıklayarak, 2018 yılı kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım tekliflerinin 93 adet olduğunu toplam proje tutarını ise 388 milyon TL olarak açıkladı.

“Dönem değerlendirme raporunda toplam 264 projenin bulunduğu görülmektedir”

Vali Mehmet Ceylan, “Toplantımız yatırımların hızlanarak devam edeceği bir dönemin öncesinde yapılmaktadır. Bu açıdan dönem içinde karşılaşılacak muhtemel aksaklıkların ve koordinasyonu gerektiren konuların yatırımcı kuruluşlarımızca bugün burada dile getirilerek önlem alınması gerekmektedir. Bu dönem aynı zamanda kuruluşlarımızın 2018 yılı için teklif edecekleri projelerin görüşülüp karara bağlanacağı bir dönemi kapsamaktadır. Yatırımcı kuruluşlarımızdan alınan kuruluş dönem raporları ve yatırım projeleri izleme raporları doğrultusunda hazırlanan dönem değerlendirme raporunda toplam 264 projenin bulunduğu görülmektedir. Bu projelerden 24’ü tamamlanmış, 130’u devam etmekte, 110 adet projeye ise başlanılamamıştır” dedi.

“İlimizde yürütülen projelerin toplam parasal tutarı 5 milyar”

Tekirdağ’da yürütülen projeler hakkında bilgi veren Ceylan, “Kuruluşlarımızın öncelikle yürütecekleri projelerle ilgili tüm kesimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak işe başlamaları ve söz konusu projelerin zamanında tamamlanabilmesi için ihale işlemlerinin takip edilmesi önem arz etmektedir. Yatırımcı kuruluş temsilcileri, ilçe ziyaretlerinde ve ilçedeki yatırımları konusunda kaymakamlarımız ve ilçe belediye başkanlarıyla mutlaka işbirliği halinde olmalı ve bilgi alışverişinde bulunmalıdırlar. Kuruluşlarımızın koordinasyon içinde başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve 2017 yılının yatırımlarımız açısından verimli geçmesini diliyorum” diyerek konuşmalarını noktaladı.

Toplantıya Vali Mehmet Ceylan’nın yanısıra İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge ve İl Müdürleri katıldı.