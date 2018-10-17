Tekirdağ'a 700 milyonluk dev yatırım

Şafak Başa, kurumun yatırım hacminin 700 milyon TL'ye ulaştığını ve altyapı çalışmalarının 2 bin 500 kilometreyi bulduğunu açıkladı.

Şafak Başa, İhlas Haber Ajansı (İHA) Trakya Bölge Müdürü Mefail Akçatepe'yi yeni bürosunda ziyaret etti. Akçatepe'ye "hayırlı olsun" dileğinde bunan Dr. Şafak Başa, TESKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Altyapı çalışmaları 2 bin 500 kilometreyi buldu"

TESKİ olarak kuruldukları günden bu yana ciddi bir altyapı hamlesi içerisinde olduklarını aktaran Dr. Şafak Başa, "Altyapı çalışmalarımız hakkında bilgi verecek olursak 2 bin 50 kilometreyi bulduk. Gerek su, gerek kanalizasyon atık su gerekse yağmur suyu ilimizde bunlarla ilgili ciddi eksiklikler vardı. Bu konuda dönem sonu itibarı ile yani seçimlere kadar, 2 bin 500 kilometre altyapı hedefimiz vardı, bunu bugünden itibaren gerçekleştirmiş olduk. Bugüne kadar bin kilometrenin üzerinde içme suyu altyapısını yeniledik. Atık suda çok ciddi yetersizlikler vardı atık suda da bin 300 kilometreyi geçtik. Yağmur suyu konusunda da çok büyük problemler yaşıyorduk her yağışta ciddi sıkıntılar oluyordu da burada da 150 kilometre çalışma yaptık. Altyapı çalışmasından sonra içme suyu konusunda da ciddi çalışmalar yaptık ve büyük mesafeler aldık. Türkiye'deki en sağlıklı içme suyunu veren iller arasındayız. Atık suda yaptığımız çalışmalarla kanalizasyona erişim oranı yüzde 70'ler civarındaydı bugünden itibaren yüzde 93 oranına getirdik. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Su arıtma kapasitemizi 40 kat artırdık"

Çalışmalarının hızla devam edeceğini bildiren Genel Müdür Başa, "Özellikle bir de atık su arıtma tesislerimiz hem bizim yaptığımız hem de DSİ'nin bizim adımıza yaptığı ve ücreti TESKİ tarafından ödenecek arıtma tesislerini de devreye alıyoruz. En son Çorlu ileri biyolojik atık su tesisimiz devreye girdi. Merkezde biliyorsunuz batı atık su tesisi. Bu konuda da önemli bir mesafe aldık. TESKİ kurulduğundan 5-6 bin metreküp olan günlük atık su, kirli su, pis su arıtma kapasitemizi 40 kat artırdık. Bugün itibarı ile 190 bin metreküpü geçtik. Tekirdağ'da su kirliliği, deniz kirliliği açısından büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"700 milyon civarında bir yatırım hacmine ulaşmış olduk"

TESKİ'nin yatırım hacmi hakkında da bilgi veren Başa, "Böylece 700 milyon civarında bir yatırım hacmine ulaşmış olduk. Bu az bir iş değil. Aşağı yukarı 65 civarında projeyi bitirdik. Halen devam eden yaklaşık 15 civarında projemiz var. Bunlarda da yüzde 75 fiziki gerçekleştirmeye ulaştık. Bütün bunlar Mart ayı seçimlerine kadar bittiğinde belki de bu bölgede en büyük yatırımcı kuruluş olma unvanını kazanacağız. Çünkü, 700 milyonluk yatırım az bir yatırım değil. Tabi ki bunları yapmak zor oldu kolay değil. Kazı yapıyoruz kazılar tekrar kapanıyor bu çalışmalarda birçok vatandaşımızı rahatsız ettik. Ama başta Süleymanpaşa olmak üzere birçok ilçemizde önemli mesafeler aldık" şeklinde konuştu.

"Dövizdeki dalgalanmalar bizi de çok etkiledi"

Dr. Başa, "İyi ki de yapmışız diyoruz eğer ki biz bu yaptıklarımızı şu an için yapmaya kalkmış olsaydık malum ekonomideki sıkıntılar, son zamanlarda malzeme ve mal fiyatlarındaki artış ve dövizdeki dalgalanmalar bizi de çok etkiledi. Eğer bu yatırımları bugün yapmış olsaydık, 700 milyon değil de eski para ile 1 milyarlık yatırım yapmamız gerekecekti. Yaptığımız kar kaldı dolayısı ile Tekirdağlılara hizmet olarak döndü. Ciddi manada ekonomik krizden biz de etkileniyoruz. Örneğin boru fiyatlarımızda çok artış oldu. Bunlar ekonomik açıdan bizi etkilemeye başladı. Aynı zamanda enerji maliyetlerindeki artış, çünkü TESKİ 400 civarında derin kuyu işletiyor. Su arıtma tesislerimiz var, atık su arıtma tesislerimiz var çok ciddi bir enerji sarfiyatı söz konusu. Bu elektriğe gelen zam da bizi çok etkiledi. Yıl başından itibaren enerji maliyetimiz yüzde 70 civarında arttı. Aylık elektrik faturamız neredeyse 5 milyonları geçti. Bundan sonraki hedefimiz, artık yatırımlarda belli bir noktaya geldiği için daha işletmeci bir kuruluş olmaya yöneleceğiz. Yatırımlarımız daha seçici olacak. Daha çok enerji maliyetlerini düşürücü çalışmaları ön plana aldık. Birçok terfi merkezimizde yeni nesil pompa ve motor sistemlerini kullanmaya başladık. Burada revizyon yapıyoruz daha az enerji tüketimi olsun" dedi.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa açıklamasının ardından 8 ay önce beyin kanaması geçiren ve kısa süre önce görevine başlayan Akçatepe'ye "geçmiş olsun" ve İhlas Haber Haber Ajansı Trakya Bölge Müdürlüğü yeni bürosuna "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. İHA Trakya Bölge Müdürü Mefail Akçatepe ise, ziyaretlerinden dolayı Dr. Başa'ya teşekkür etti.