Tekirdağ'a Singapur ilgisi

Selverajah ve beraberindeki heyet Tekirdağ'a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan başta olmak üzere, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ TSO, Çerkezköy OSB, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Selverajah, Singapur Ankara Büyükelçiliği Birinci Katibi Jacob Anthony Chew ve Enterprise Singapur isimli Singapur Yatırım Ofisi Direktörü Elena Lee ile birlikte Tekirdağ ilini tanımak ve ildeki yatırım ortamı hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla ilde birçok kuruma ziyarette bulundu. Büyükelçi, ziyaretleri kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'i makamında ziyaret etti.

Bu kapsamda Büyükelçi A.Selverajah ve beraberindeki heyete Tekirdağ ve Bölgedeki yatırımlar hakkında kapsamlı bir sunum yapan Genel Sekreter Mahmut Şahin,'' Öncelikle Sayın Büyükelçimize ilimizde gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaret vesilesi ile Tekirdağ ve Tekirdağ nezdinde Trakya Bölgesi'nde Singapur ile var olan iş ilişkilerimizi, ticaretimizi geliştirecek ve bir üst aşamaya taşıyacağımıza inanıyorum ‘'dedi.

Büyükelçi A.Selverajah ise, '' Daha evvel Bursa, Kocaeli, Denizli ve Mersin gibi illeri ziyaret ettim. Tekirdağ ziyaretini de ayrıca önemsiyorum. İki ülke arasında 1 milyar Amerikan doları olan ticaret hacminin geliştirilmesi gerekiyor ve bunun için çaba harcıyoruz. Mesela, Mersin Limanının özelleştirilmesinde yüzde 51 oranında bir pay Singapur merkezli bir firma tarafından satın alındı, yine benzer şekilde yatırımlarımız devam edecek. 2014 yılında Türkiye ve Singapur arasında imzalanan yeni nesil serbest ticaret anlaşması ve stratejik işbirliği anlaşması bizim açımızdan çok önemli. Bu anlaşmalar ile Türkiye Singapur, hatta Tekirdağ Singapur ticaret hacminin artmasını istiyor ve hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Büyükelçi'ye önce Tekirdağ Valiliği'nde Tekirdağ hakkında kapsamlı bir bilgi verildi ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile Büyükelçi istişarelerde bulundu. Tekirdağ TSO'da ise Büyükelçi, Tekirdağ ekonomik hayatı ve ticaret hacmi konusunda TSO başkanı Cengiz Günay'dan bilgi aldı. Burada Tekirdağ'ın gelecek vizyonu, potansiyel sektörleri ve yatırım alanları konuları konuşuldu. Çerkezköy OSB'de OSB'nin kapasitesi, OSB'de bulunan yerli ve yabancı firmalar, yatırım fırsatları ve bölgenin üretim alt yapısı ele alındı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde ise Başkan Kadir Albayrak, Tekirdağ'daki belediyecilik hizmetleri, Tekirdağ'ın geçmişi ve gelecek vizyonu hakkında misafirlerine bilgi verdi.

Tüm ziyaretlerde büyükelçiye hediye takdimi yapılırken, büyükelçi de Singapur'un kurucu başbakanı ve 1959-1990 yılları arasında görev yapan Lee Kuan Yew'in hatıratını paylaştı.