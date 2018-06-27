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27 Haziran 2018 13:27

Tekirdağ’a taş toplama makinesi alındı

Tekirdağ’a Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) projesi 2018 çalışmaları kapsamında taş toplama makinesi alındı.

Tekirdağ’a taş toplama makinesi alındı

27 Haziran 2018 13:27


ÇATAK projesi ile yoğun tarımsal faaliyet yapılan, erozyon, toprak ve su kirliliği, sulama suyu sıkıntısı bulunan, doğal dengenin bozulmaya başladığı alanlarda, toprak ve su kalitesinin artırılması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve bitkisel üretimdeki olumsuzlukların giderilmesine yönelik örnek kültürel tedbirlerin alınması amacıyla taş toplama makinesi alındı.


İl ÇATAK uygulama komisyonu tarafından ilan edilen ve hassas bölge içerisinde bulunan uygulama alanında, ilk defa uygulanmak koşuluyla üç yıl süresince gerçekleşecek. Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimize tahsis edilen 35 bin dekar alan için ÇATAK programı kapsamında üreticilerimizden başvurular İlçe Müdürlüklerimizin ilanından itibaren 30 Ekim 2018 tarihine kadar alınacaktır" denildi.


Taş toplama makinesi 26 Haziran 2018 tarihinde teslim edilecek olup kullanım ve bakımına dair eğitim tedarikçi firma yetkilisince 3 Temmuz 2018 günü Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kullanıcı çiftçilere verilecek.




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