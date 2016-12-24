Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 09:42

Tekirdağ’da 1 ayda 3 bin 305 konut satıldı

Tekirdağ’da 1 ayda 3 bin 305 konut satıldı

24 Aralık 2016 09:42

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2016 Yılı Kasım Ayı Konut Satış İstatistiklerine göre Tekirdağ’da 2016 yılı Kasım ayında 3 bin 305 konut satıldı.
TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 2016 yılı Kasım ayında 132 bin 655 konut satıldı. 3 bin 305 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5’i Tekirdağ’da gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 499 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 15 bin 302 konut satışı ve yüzde 11,5 pay ile Ankara, 7 bin 891 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 49 konut ile Şırnak izledi. Tekirdağ 3 bin 305 konut satış yüzde 2,5 ile en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 7’nci sırada yer aldı.

Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı bin 355 olarak gerçekleşti
Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı bin 355 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 41 oldu. Türkiye genelinde Kasım ayında 48 bin 941 ipotekli konut satışı gerçekleşirken toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 36,9 oldu. Tekirdağ, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,8’lik payı ile 7’nci sırada yer aldı. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 949 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 56,8 ile Ardahan oldu.

Tekirdağ’da bin 950 konut el değiştirdi
Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 950 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payının yüzde 59 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde Kasım ayında 83 bin 714 konutun satışının diğer satış şeklinde gerçekleştiği, toplam konut satışı içindeki payın ise yüzde 63,1 olduğu bildirildi. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,3’lük pay alarak 11’nci sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 550 konut satışı ve yüzde 16,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 60,2 oldu. Ankara 9 bin 045 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 774 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.
Tekirdağ’da 3 bin 305 konut satışının, bin 654’ü ilk satış, bin 651’i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.
Türkiye genelindeki 132 bin 655 konut satışının, 63 bin 467’si yüzde 47,8 ilk satış, 69 bin 188’i ise yüzde 52,2 ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 3 bin 305 konut satışının bin 654’ü yüzde 50 ilk satış, bin 651’i ise yüzde 50 ikinci el satış olarak gerçekleşti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç