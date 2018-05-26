Tekirdağ’da "11 İlçeye 11 Okul" Projesi başarıyla tamamlandı

Böylelikle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında yapılan dev projeyi başarıyla tamamlamış oldu.

Saray ilçesinde düzenlenen devir teslim ve açılış törenine Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, il protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Okulumuzun Saray’ımıza, Tekirdağ’ımıza, Türkiye’mize hayırlı olmasını dilerim”

Törenin açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kaan Gaytancıoğlu, "Tekirdağ ilimiz önemli ölçüde göç almakta ve öğrenci sayısı hızla artmaktadır. Bu durum yeni okullar ve dersliklerin yapılmasına zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyacın bilincinde olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 11 İlçeye 11 Okul Projesini başlatmış ve ilk hizmet döneminde proje kapsamında biten okulları Valiliğimize devretmiştir. Bugün son okulumuzun devir tesliminde Saray İlçemizde gerçekleştirmekteyiz. 40 derslikle eğitim-öğretim faaliyetinde bulunacak olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yapılması için yer teslimi 7 Nisan 2017’de gerçekleşmiş, okulun iş bitiş tarihi 20 Nisan 2018 olarak kaydedilmiştir. 95 bin 636 metrekare arsa alanı üzerinde 13 bin 219 metrekare okul için ayrılmış olup, toplam inşaat alanı 8 bin 400 metrekareye karşılık gelmiştir. Okul bodrum zemin ile beraber 5 kata yayılmış, bu katlarda yönetim faaliyetlerine ayrılmış odalar, eğitim öğretim etkinlikleri için düzenlenmiş derslikler, fizik, kimya ve bilgisayar laboratuvarları, resim ve müzik derslikleri ile birlikte kantin, büfe, mutfak alanı, toplantı odası, kütüphane ve bir de beden eğitimi salonu yer almıştır. Ayrıca proje kapsamında 16 araçlık otopark, basketbol sahası, çevre duvarı ve çevre düzenlemesi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmıştır. Okul, telefon ve internet bağlantısı için gerekli teknik altyapıya sahip olup, güvenlik açısından kameralar aracılığıyla uzaktan da gözlemlenebilecek durumdadır. Projenin maliyeti KDV dahil 8 milyon 136 bin 100 TL’dir. 11 İlçeye 11 Okul Projesinin bu anlamlı devir tesliminde Tekirdağ’ımıza kazandırılan bu güzide okullar adına başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür eder, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında, ulusal yönetimi baş tacı etmiş öğrenciler yetiştirmesi umuduyla okulumuzun Saray’ımıza, Tekirdağ’ımıza, Türkiye’mize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

“Bugün bizler için de son derece anlamlı ve özel bir gün"

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kaan Gaytancıoğlu’nun ardından konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, "Bugün bizler için de son derece anlamlı ve özel bir gün. Bugün Tekirdağ ilimize yeni bir okul kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Günlerin en hayırlısı olan bu mübarek Cuma gününde, yine içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayında, böylesine güzel ve anlamlı bir törende buluşmak bizler içinde ayrı bir sevinç kaynağı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ilimizdeki gerek eğitim kurumlarının yapımında, gerekse altyapı anlamındaki desteklerinde ciddi anlamda katkıları var. Ben huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Bu anlamda binaları teslim aldıktan sonra gerek eğitim teknolojileriyle donatımı, gerekse en iyi şekilde planlamaların yapılarak eğitim-öğretime kazandırılması da çok önemlidir. Bu anlamda 2018 Eylül ayı itibariyle öğrenci kabulüyle birlikte Saray özelinde Tekirdağ ilimize hizmet edecek. Ben emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve protokolün imzalanmasındaki süreçte görev alan tüm eğitim yöneticilerimize teşekkür ediyor, hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu eğitim kurumlarında adı gibi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak yetişen çocuklar olacaktır"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin eğitime verdiği desteğe vurgu yaparak "11 İlçeye 11 Okul Projesi Mayıs 2014 meclisinde, meclisin bütün üyelerinin oy birliği ile aldığı bir karardır. 11 İlçeye 11 Okul Projesi’nin başarısı, 60 Büyükşehir Belediye Meclisinin tamamının başarısıdır. Ama en büyük başarı, o 60 Büyükşehir Belediye Meclis üyesini ve bizleri seçen halkımızındır. Bugün projeyi tamamlamanın verdiği gururla ve mutlulukla konuşuyorum. 4 yıl içerisinde yaklaşık 100’e yakın okulun doğalgaz dönüşümü, mantolama, bakım onarım ve bütün ihtiyaçlarını gidermişiz ve gidermeye de devam edeceğiz. Bu arada 23 tane ilköğretim okulunun içme suyu borularını ve depolarını değiştirdik. Bunun dışında 100’den fazla caminin bakım ve onarımlarını yaptık. Bunun dışında 2 tane cemevi yaptık. Üçüncüsünü de kısmetse Ergene ilçemize yapacağız. Tekirdağ’ın en önemli ihtiyaçlarının başında göç almasına paralel olarak ihtiyaç doğan eğitim yatırımlarıdır. Eğitim yatırımı da insana yatırımdır ve en büyük yatırımdır. Ben özellikle Tekirdağ’ın tamamında hayırsever iş adamlarının, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, hükümetimizin bu konudaki hassasiyetine gururla izliyoruz. Hepimiz bu tür projelerin yanında olacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz. Önümüzde halktan aldığımız yetkinin dolmasına tam 310 gün var. Bu 310 gün içerisinde de verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz. Ama bu bölgedeki kültürel hizmetlerin, sosyal çalışmaların, etkinliklerin çok hızla gelişeceği gösterecek olan Saray ilçesinin de içinde olduğu 4 adet büyük kültür sarayı gerçekleştirdik ki, temelini atmanın ve hizmet süremiz içinde bitirmenin gururunu yaşayacağız. Bu arada Saray ilçemiz başka hizmetler de aldı. Saray ilçemizin içme suyu hatlarının yüzde 100’ünü değiştirdik. Ben bu yatırımın Saray ilçemize, Tekirdağ Milli Eğitim camiamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum, güveniyorum, eminim ki bu eğitim kurumlarında adı gibi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak yetişen çocuklar olacaktır. Bu duygularla hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’ye örnek bir davranış"

Törende son olarak konuşma yapan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Bugün Tekirdağ’ın en güzel ilçelerinden birisi olan Saray’da geleceğimizi yetiştireceğimiz nesillerin yetişmesine katkı sağlayacak bu güzide eğitim kurumuzun açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediyemiz gerçekten 2014 yılı itibarıyla başlayan bu serüveni bugün orada 11. eğitim kurumumuzun açılışıyla birlikte tamamlanmış oluyor. Gerçekten Türkiye’ye örnek bir davranış olan bu anlamlı ve önemli girişimden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tören, konuşmaların ardından devir teslim protokolünün imzalanması ve kurdele kesimi ile son buldu.