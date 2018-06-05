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05 Haziran 2018 09:50

Tekirdağ’da 12 bin 963 öğrenciye sağlık konferansı

Tekirdağ’da bir yıl içinde 12 bin 963 öğrenciye aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları konusunda konferans düzenlendi.

Tekirdağ’da 12 bin 963 öğrenciye sağlık konferansı

05 Haziran 2018 09:50


Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Süleymanpaşa Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu’nda Süleymanpaşa 80.Yıl Özel İdare Ortaokulu ve Süleymanpaşa Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.


Türk Böbrek Vakfı tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere, aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları, aşırı tüketimin oluşturduğu şeker (diyabet) ve yüksek tansiyon (hipertansiyon) gibi hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma, doğru beslenme, sağlıklı alışkanlıklar edinme, sporun önemi konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi.


Bu kapsamda 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 9 farklı ilçede 41 okulda toplam 12 bin 963 öğrenciye eğitim verildi.


Konferansa, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk, İl Milli Eğitim Müdür Vekilı Hüseyin Erdoğan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Öz, Türk Böbrek Vakfı Tekirdağ Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Ali Arda, Türk Böbrek Vakfı Süleymapaşa İlçe Başkanı Ülkü Eşkinat katıldı.


Tören sonunda Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt‘a Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk tarafından plaket verildi.




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