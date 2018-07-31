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31 Temmuz 2018 14:14

Tekirdağ’da 12 bin çil keklik doğaya salındı

Tekirdağ’da, doğanın yaban hayatı bakımından zenginleştirilmesi kapsamında toplamda 12 bin adet çil keklik doğayla buluştu.

Tekirdağ’da 12 bin çil keklik doğaya salındı

31 Temmuz 2018 14:14


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Tekirdağ’da doğanın yaban hayatı bakımından zenginleştirilmesi kapsamında şu ana kadar 12 bin adet çil kekliği doğayla buluşturdu. Son olarak Süleymanpaşa ilçesi Naip ve Yeniköy Mahalleleri ile Şarköy ilçesi Uçmakdere ve Gaziköy Mahalleri arasındaki ‘Yaban Hayvanı Yerleştirme’ bölgesinde bin adet çil keklik doğaya bırakıldı.


Organizasyona, Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz ile AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, avcı dernek başkanları ve Yeniköy Mahalle Muhtarı Metin Demirtaş ile köy halkı katılım sağladı.


Tekirdağ’da bugüne kadar toplam 12 bin keklik salımı yapıldığı yerleştirme sahasının en az 3 yıl ava yasak bölge olarak koruma altına alınacağı belirtildi.




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