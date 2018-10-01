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Tekirdağ'da 131 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’da, Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan 131 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan 131 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çorlu ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 104 Afganistan, 27'si Pakistan uyruklu toplamda 131 kaçak göçmen yakalandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen 131 kaçak göçmenin Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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