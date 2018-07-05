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05 Temmuz 2018 12:11

Tekirdağ’da 14 zehir taciri tutuklandı

Tekirdağ’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Tekirdağ’da 14 zehir taciri tutuklandı

05 Temmuz 2018 12:11


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 aylık titiz bir çalışma sonucu uyuşturucu satışı yapan şahısları gizli kameralarla görüntüledi. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin de desteğiyle sabaha karşı 29 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aranan 21 kişiden 19’u gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 19 şahıstan 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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