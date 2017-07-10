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10 Temmuz 2017 13:26

Tekirdağ’da 15 Temmuz yürüyüşü yapılacak

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz’da yapılacak etkinliklerle ilgili kahvaltılı basın toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ’da 15 Temmuz yürüyüşü yapılacak

10 Temmuz 2017 13:26

Toplantıda birçok etkinliğin yanı sıra 15 Temmuz şehitleri anısına yürüyüş düzenleneceği belirtildi.


Özel bir restoranda gerçekleşen toplantıya AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel’in yanı sıra Tekirdağ’ın 11 ilçesinden çok sayıda basın mensubu katıldı.


Bugünkü toplantının ana başlığının 15 Temmuz süreci olduğunu ifade eden Yüksel, “Önümüzdeki cumartesi akşamını pazar gününe bağlayan gece bütün vatandaşlarımızın nöbete davet edildiği, güzel bir organizasyonun olacağı 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anacağımız bir hafta olacaktır. 15 Temmuz akşamı ülkemiz çok büyük bir hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Biz buna darbe istila diyebilir birçok konuda adlandırabiliriz. 15 Temmuz’da Tekirdağ’ın iki şehidi var. 249 tane şehidimizin binlerce gazilerimizin olduğu onlar sayesinde bugünlere yaşadığımızı inandığımız bir süreçten geçtik. O yüzden yarından itibaren Tekirdağ Valiliğin ve kaymakamlıklarının himayelerinde 11 ilçemizde de organizasyonlar yapılacak. Programın içeriğinde öncelikle şehitlerimizin kabristan ziyareti var. Tekirdağ’da bir sivil bir de polis şehidimiz var. Bir de harici olarak normal şehitlerimizin de ziyareti yapılacak" dedi.


Kaymakamlık önlerinde Tekirdağ’daki ve ilçelerdeki 15 Temmuz akşamı çekilen görsellerle ilgili fotoğraf sergileri yapılacağını da aktaran Yüksel, “Şehitlerimizin aileleri ve kabristanları ziyaret edilecek. Köprübaşı Meydanı’ndan Valilik önüne kadar yürüyüş yapılacak. Yürüyüş yaklaşık bir saat sürecek. Yapılacak yürüyüşle birlik ve beraberliğimizi göstermek istiyoruz. Aynı gün içerisinde yürüyüşten sonra saat 20.00’da da 15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini anma etkinlikleri start alacak. Bunun dışında 15 Temmuz Cumartesi gününden 16 Temmuz Pazar sabahına kadar da sabaha kadar nöbette olacağız. Kongre sürecinin AK Parti Genel Merkezinin belirlediği tarihler arasında yapılacak” diyerek konuşmalarını noktaladı.




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