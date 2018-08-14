Tekirdağ’da 150 kişi Genç Çiftçi Projesi’nden faydalandı

Son olarak 20 kişi için düve dağıtımı yapıldı.

Tekirdağ’ın Karadeniz Mahallesi’nde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce düzenlenen düve dağıtım töreninde bir konuşma yapan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, “Gerek hayvancılıkla gerekse de bitkisel üretimle ilimizde ciddi gelişmeler oluyor. Hükümetimizin sürdürülebilir tarım açısından yürütmüş olduğu projeler dahilinde Genç Çiftçi Projesi de gerçekten başarılı bir biçimde yürütülüyor. Gençlerimiz hükümetimizin bu önemli desteği ile vatanına hem üreterek hem de ülke ekonomisine katkı sağlayarak bu imkanları en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Bugün de genç çiftçilerimize burada büyükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu yıl toplam Tekirdağ’da 150 vatandaşımız Genç Çiftçi Projesi’nden faydalandı” dedi.

Vali Ceylan’ın konuşmasının ardından 20 genç çiftçiye beşer düve dağıtım sertifikası verildi. Törene, Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra; Tekirdağ AK Parti Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, kurum müdürleri ve çok sayıda mahalleli katıldı.