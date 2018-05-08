Tekirdağ’da 2. Kurumsal Mükemmellik Kurulu Toplantısı düzenlendi

Kurumsal Mükemmellik Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, Büyükşehir Belediyesi üst yönetime verilen eğitimde, EFQM Mükemmellik Modeli ile hem kurumsal altyapısını geliştirmek hem de çağdaş yönetim anlayışlarının kurum içinde yaygınlaştırılması için yapılması gerekenler EFQM Yönetim Danışmanı Celal Seçkin tarafından anlatıldı.