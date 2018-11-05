Tekirdağ'da 24 kaçak yakalandı

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 24 kaçak göçmen, polis kovalamacası sonrası Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yakalandı.
Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 24 kaçak göçmen, polis kovalamacası sonrası Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesi Alaybey Mahallesi mevkisinde polisin 'dur' ihtarına uymayan bir minibüs, polis takibine takıldı. Malkara ilçe merkezi yakınlarında polis ekiplerince durdurulan araçta, 17'si Pakistan uyruklu, 7'si Bangladeşli 24 kaçak göçmen tespit edildi.
Malkara Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 24 göçmen, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, minibüs şoförü R.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.