Tekirdağ’da 3. Hasat Bayramı büyük coşkuyla gerçekleşti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere destek olmak amacıyla Ergene ilçesinin Yulaflı Mahallesi’nde 3. Hasat Bayramı düzenledi. Yulaflı Mahallesi’nde bir panayır havasında yapılan törende çiftçilerin ürünlerini sergiledikleri stantlar açıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve katılımcılar stantları gezerek ürünler hakkında üreticilerden bilgi aldı. Hasat Bayramı kapsamında Başkan Kadir Albayrak biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı.

"Buğday sosyolojik açıdan önemli bir üründür"

Hasat Bayramı etkinliğinin açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, "Bu türden günler tüm toplumlarda önemli yer ifade ediyor ve uzun yıllardır kutlanıyor. Yıllardır ilimizde kutlanan Kiraz Festivali, Ihlamur Festivali, bağbozumu türünden günler var. İlçemizde düzenli olarak kutlanan ve bizim için önemli olan bir Ayçiçeği Festivali yapılmakta. Fakat 2014-2015’ten sonra Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı ve istekleri doğrultusunda buğdayda bir hasat bayramı yapılsın istenildi. Biz de 3 yıldır önce Süleymanpaşa İnecik Mahallesi, arkasından Muratlı ilçemize bağlı Yeşilsırt ve şimdi de Ergene ilçemizde yine önemli bir üretim merkezi olan Yulaflı Mahallesi’nde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Buğday insanlık için son derece önemli. Buğdayın evcilleştirilmesinin 11 bin yıla kadar geçmişi var. İnsanlığın sosyolojik evriminde, toplumsal gelişmelerine gerçekten katkı sunmuş. İnsanlığın toplayıcı, devşirme ve avcılık döneminden yerleşik yaşama geçmesinde önemli bir rol oynamış bir mahsulden bahsediyoruz. Sosyolojik anlamda gerçekten çok önemli olan bir üründen bahsediyoruz. Uygur Türkçesinden ’nan’ gök ekmeği demek ve doğu dillerinin çoğunda da ’nan’ ekmek anlamına geliyor. Bu nedenle bu derece önemli bir ürünün 3’üncü yılında hasat sezonunun, hasat döneminin kutlanmaya başlanması bizce son derece önemli. Buna da önayak olan, bizi yönlendiren, bunun da ileride 50 sene sonra, 60 sene sonra tarih yazıldığında mutlaka bugünden bahsedilecektir. Bu isimlerden bahsedilecektir. Bize bu yönde, bu anlamda yol gösteren, bugünün kutlanmasını sağlayan, başta Büyükşehir Belediyesi Başkanımız ve sizler olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum, bayramınızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

"Doğumdan ölüme vatandaşlarımızın yanındayız"

Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde Ergene’de çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Büyükşehir Belediyemiz, tarım ve hayvancılık alanında çok önemli yatırımları hayata geçirdi. Ben bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız bizi göreve getirdiği günden bu yana Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde Ergene’de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimden sağlığa kadar, birçok farklı alanda vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Ergene Belediyesi olarak, doğumdan ölüme vatandaşlarımızın yanındayız. Büyükşehir Belediyemizle birlikte iş birliği içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hasat bayramımızın halkımıza çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, Hasat Bayramında emeği geçen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Tarım ve hayvancılık alanında çok ciddi projeleri hayata geçirdik"

Tarım ve hayvancılık alanında çok ciddi yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bu yıl 3. Hasat Bayramımızı Yulaflı Mahallemizde düzenliyoruz. Geçmiş yıllarda Süleymanpaşa ilçemize bağlı İnecik Mahallemizde ve Muratlı ilçemize bağlı Yeşilsırt Mahallemizde düzenlemiştik. Bu sene Yulaflı Mahallesi’nde olmasını istedik. Tekirdağ tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin en önde gelen illeri arasında yer alıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 5 ana vizyonu arasında tarım ve hayvancılık yer alıyor. Tarım ve hayvancılık, bu bölgenin en temel geçim kaynağıdır. Arazilerimizin yüzde 65’i tarım arazisidir. Türkiye’de üretilen buğdayın 20’de 1’i, ayçiçeğinin yüzde 30’u, kanolanın yüzde 65’i, arpanın, yüzde 3’ü, pirincin yüzde 8’i, üzümün yüzde 2’si bu bölgede üretiliyor. Ama daha da önemlisi Türkiye’de dekar başına buğday üretimi 280 kilo, Tekirdağ’da bu rakam dekar başına en az 580 kilodur. Hasat Bayramı yapmak Tekirdağlı çiftçilerimizin en doğal hakkıdır. Tarım ve hayvancılık alanında çok ciddi projeleri hayata geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Tekirdağ’da çok büyük çaplı mera ıslahı gerçekleştirdik. Hayvancılığa kaba yem anlamında destek olduk. Mera ıslahıyla işlevini kaybeden meralarımızın verimini 4 katına çıkardık. Türkiye’de yem fabrikası işleten tek büyükşehir belediyesiyiz. Bundan sonraki dönemlerde çok daha ciddi yatırımlar yapacağız. Bunların yanı sıra bir diğer önemli projemiz, arı kovanı dağıtıyoruz. İl genelinde 16 bin arı kovanı dağıttık. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında çok önemli projeleri hayata geçirdik. Kırsal kalkınmada önemli rol oynadık. Yaptığımız bu hizmet ve yatırımlar tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu sene buğdayda verimin düşük olduğu söyleniyor ama umarım diğer ürünlerde çiftçimizin yüzü güler. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Hasat Bayramını kutluyorum. Bereketli, bol kazançlı hasatlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Tekirdağ çiftçisini Türkiye’ye örnek yapacağız"

Tekirdağlı çiftçilerin Ankara’daki sesi olacağına dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün de şunları söyledi:

"Bu milletvekili olarak, sizlere ilk hitabım. Ben de bir çiftçiyim. Kendi alanımla alakalı sizlerin huzurunda olmak beni mutlu etti. Sektörün içinden gelen bir kardeşiniz olarak, Ankara’da sizin sesiniz olmaya çalışacağım. Geldiğimiz noktada maalesef ki tarım alanında zor günler geçirdik. Buğdayı bile ithal eder hale geldik. Maalesef ki tarımda çok yanlış politikalarla çiftçimizin beli büküldü 16 yıl içerisinde. Belediyelerimiz çiftçilerimize imkanlar doğrultusunda destek olmaya çalışıyor. Bizim proje üretmemiz gerekiyor. Güzel projelerimiz var ama bir yerde eksiğimiz var. Pazarlama noktasında iyi olduğumuzu söyleyemem. İnşallah markalaşma anlamında güzel çalışmalar yapacağız. Tekirdağ çiftçisini Türkiye’ye örnek yapacağız. Hepinize en içten duygularımla teşekkür ediyor, Hasat Bayramımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Açılış konuşmalarının ardından hediye çekilişi düzenlendi. Çekilişte talihli olan vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi. Şarkıcı Sezen ve Birol Gürkan orkestrası etkinliğe renk kattı. Sanatçılar ve vatandaşlar sevilen şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının organize ettiği Çorlu Ticaret Borsası ile Tekirdağ İli Ziraat Odaları Başkanlıklarının da destek verdiği 3. Hasat Bayramına, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürü Ergin Çubukçu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan, Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.