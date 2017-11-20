Tekirdağ’da 3 yabancı uyruklu hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Merkez ve Çorlu ilçelerinde, 3 Gürcistan göçmeni yabancı uyruklu şahıslar, Alışveriş merkezlerinde hırsızlık yaptı. İddiaya göre, Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekira AVM’de bir oyun CD’si satan mağazada şüpheli bir şahısın olduğunu anons etmesi üzerine, yapılan incelemeler sonucunda şahsın Gürcistan uyruklu olduğu ve ise yaklaşık 3 Bin TL civarında oyun CD’si olduğu ayrıca 2 gram Hint keneviri bitki üzerinden çıktı.

Çorlu’da 7 bin 500 TL değerinde CD çalındı

Ayrıca Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan bir Alışveriş Merkezinde CD mağazasından 7 bin 500 TL Değerinde oyun CD’si çalındığı ihbarı üzerine, Yunus, trafik ve narkotik ekipleri, Aydoğdu’da yapmış olduğu uygulamada, şüpheli 2 Gürcistan uyruklu şahıs yakaladı. Asayiş şubeye getirilen şahısların üstünden 18 adet yaklaşık değeri 7500 TL olan oyun CD’lerin olduğu tespit edildi.

Çantanın alarm sisteminden geçmesi için iç tarafının alüminyum folyo kaplı

Yabancı uyruklu 3 şahısın özerinde bulunan çantalar incelendiğinde, hırsızların çantalarının alarm sisteminden geçmesi için iç tarafının alüminyum folyo ile kaplı olduğu tespit edildi. Güvenlik kameraları izlendiğinde olayı gerçekleştiren şahısların yine bu 3 şahsın olduğu tespit edilip, 3 dosyadan gözaltına alınarak gerekli işlemleri yapıldı.