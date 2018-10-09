Tekirdağ'da 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Tekirdağ'da 3 zehir taciri, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 34 KV 2529 plakalı bir aracın Tekirdağ'dan Edirne'nin Keşan ilçesine uyuşturucu madde götüreceği değerlendirmesi üzerine aracı takibe aldı. Ekipler aracı Tekirdağ'ın çıkışında yolda durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada, iki adet şeffaf poşet içerisinde 293 gram eroin maddesi bulundu. Araçta bulunan O.T., H.Y. ve M.A. gözaltına alındı.