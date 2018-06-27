Tekirdağ’da 30 kaçak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ mensubu kişilerin Keşan üzerinden yurt dışına kaçacağı ihbarı alan Keşan İlçe Jandarma ekipleri harekete geçti. Keşan girişinde yolu kesen Jandarma Trafik Timi, 34 VS 2146 plakalı panelvan minibüsü durdurmak istedi. Barikatı aşan araç, Malkara istikametine kaçarken, Keşan Jandarma ekipleri de takibini sürdürdü.
Keşan Jandarması, Malkara Bölge Trafik ekiplerinin de desteğiyle aracı Şarköy sapağında durdurmayı başardı.
Minibüs şoförü kayıplara karışırken, araçta 1 organizatör ve Pakistan uyruklu 30 kaçak yakalandı. Karakola götürülen şahısların işlemleri devam ediyor.
Öte yandan Pakistanlı kaçakların Yunanistan’a kaçmayı planladığı öğrenildi.