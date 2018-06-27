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27 Haziran 2018 10:23

Tekirdağ’da 30 kaçak yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarmanın kovalamacası sonrası panelvan minibüs içinde Pakistan uyruklu 30 kaçak yakalandı.

Tekirdağ’da 30 kaçak yakalandı

27 Haziran 2018 10:23


Edinilen bilgiye göre, FETÖ mensubu kişilerin Keşan üzerinden yurt dışına kaçacağı ihbarı alan Keşan İlçe Jandarma ekipleri harekete geçti. Keşan girişinde yolu kesen Jandarma Trafik Timi, 34 VS 2146 plakalı panelvan minibüsü durdurmak istedi. Barikatı aşan araç, Malkara istikametine kaçarken, Keşan Jandarma ekipleri de takibini sürdürdü.


Keşan Jandarması, Malkara Bölge Trafik ekiplerinin de desteğiyle aracı Şarköy sapağında durdurmayı başardı.


Minibüs şoförü kayıplara karışırken, araçta 1 organizatör ve Pakistan uyruklu 30 kaçak yakalandı. Karakola götürülen şahısların işlemleri devam ediyor.


Öte yandan Pakistanlı kaçakların Yunanistan’a kaçmayı planladığı öğrenildi.




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