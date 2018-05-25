Tekirdağ’da 371’inci kısa dönem erler yemin etti

8. Mekanize Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan 371. kısa dönem 128 erin yemin töreni Vali Mehmet Ceylan’ın katılımıyla Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlasında gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Sancak kıt’ası ve tören bölüğünün yerini alması ile devam etti.

Sancak hakkında bilgi verilmesinin ardından 371. kısa dönem er ve erbaşlar askerlik yemini etti. Yemin eden askerler adına Bakım Er Emre Yalçınkaya konuşma yaptı. Piyade Er Burak Uyaner tarafından da yaş kütüğüne plaket çakıldı. Birliğe ilk katılan personel ile eğitim, spor ve disiplin konularında başarılı olan personele takdir ve hediyeleri Vali Mehmet Ceylan tarafından verildi.

Törende konuşan Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı askerlik görevinin kutsallığına dikkat çekerek "Bugün özgürlüğümüzün simgesi bayrağımız ve sancağımızın gölgesinde şevk ve heyecan içerisinde inanç ve gururla askerlik andını içen 128 vatan evladı şanlı Türk ordusunun saflarına katılmaktadır. Bu katılımın kahraman silahlı kuvvetlerimize ve yüce milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmasının devamında Mehmetçiklere seslenen Albay Karslı "Bugün hayatınızdaki en önemli günlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugünden başlayarak Türk askeri olmanın onurunu, gururunu ve sorumluluğunu taşıyacaksınız. Bu yüksek değerleri sadece askerlik hayatınız boyunca değil bütün yaşamınız süresince çevreniz, aileniz ve yakınlarınızla paylaşacak nesilden nesile intikal ettireceksiniz. Ettiğiniz yeminin teminatı şeref, bedeli gerektiğinde vatan uğruna şehit olmaktır" dedi.

Askerlerin yemin töreni, tören geçişi ile sona erdi.