Tekirdağ’da 372. kısa dönem erler yemin etti

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında görevli 372’nci kısa dönem askerler, ailelerinin de katıldığı törende, Türk bayrağı ve tüfeğin üzerine ellerini koyarak yemin etti. Vali Mehmet Ceylan tarafından eğitim ve spor alanında başarılı olan ve birliğe ilk katılan erlere ödül verildi.

Yemin töreninde konuşan Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, "Yaklaşık üç hafta önce bu kutsal ocağa gönderdiğiniz evlatlarınız, temel askerlik eğitimini tamamlamış olarak ettikleri yeminle, vatan savunmasında görev almaya ve verilecek her vazifeyi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Ne mutlu sizlere ki asil Türk milletine böyle Mehmetçikler hediye ettiniz. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Biliyorum ki sizler bugün, asker anası, asker babası, asker eşi, kardeşi ve yakınları olmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyorsunuz. Bin bir güçlükle yetiştirip bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, bu ocağa adım attıkları andan itibaren bizim de evlatlarımız olmuşlardır. Onları en az sizin kadar sevip koruyacağımızdan ve daha bilgili, daha donanımlı, daha sağlıklı olarak tekrar size teslim edeceğimizden emin olunuz" dedi.

Yemin Törenine, Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra; Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, askeri erkan ve çok sayıda asker yakını katıldı.

Törenin ardından askerler, aileleriyle hasret giderdi.