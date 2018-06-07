Tekirdağ’da 4 bin 996 kişiye 593 bin TL nakit para yardımı yapıldı

Tekirdağ ve Süleymanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ramazan ayı boyunca yardımlarını artırdı. Vatandaşların hem ramazan ayını rahat geçirmeleri, hem de bayram ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Tekirdağ ve Süleymanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda vatandaşa yardım ulaştırdı. Her iki vakıfça ramazan ayı içinde toplam 4 bin 996 kişiye 593 bin TL nakit para yardımında bulunuldu. Yardımlar vatandaşların başvurusu üzerine olabildiği gibi vakıf inceleme görevlilerinin tespiti doğrultusunda doğrudan yapılıyor.

"Hızlı bir şekilde yardımları ulaştırıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda veya kurum, kuruluş, STK, muhtarlıklar veya komşular tarafından yapılan ihbarlar üzerine muhtaç vatandaşlarımızı tespit ederek hızlı bir şekilde yardımları ulaştırıyoruz. Vakıf yönetim kurulu üyeleri ve sosyal inceleme görevlisi arkadaşlarımızla gerçek muhtaçlığı tespit ve gereğinin yapılması konusunda çok hassas bir çalışma yürütüyoruz. Vakıf kültürümüzden gelen ilkeler ve yasaların belirlediği şartlar dahilinde devletimizin bize sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın fakrü zaruret içerisinde yaşamını sürdürmesine gönlümüz razı olamaz. Vatandaşlarımızın da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili bilgileri vakfımızla paylaşmasında fayda mülahaza ediyoruz" dedi.