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15 Haziran 2017 19:13

Tekirdağ’da 5 ilçede hayvan hırsızlığı: 3 tutuklama

Tekirdağ’ın 5 ilçesinde 14 büyükbaş ve 22 buzağı çaldıkları iddia edilen 5 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ’da 5 ilçede hayvan hırsızlığı: 3 tutuklama

15 Haziran 2017 19:13


Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Saray, Hayrabolu, Kapaklı ve Muratlı ilçelerinde 14 büyükbaş ve 22 buzağı hırsızlığı olaylarına karıştıkları iddia edilen S.S., İ.Ş., O.S., C.G. ve R.D. isimli şahıslar jandarma ekiplerinin uzun süren takipleri sonucu yakayı ele verdi. Gözaltına alınan şüpheliler Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Burada mahkemesi tamamlanan 5 kişiden S.S., İ.Ş. ve O.S. tutuklanıp ceza evine gönderilirken, C.G. ve R.D. isimli şahıslar serbest bırakıldı.


Öte yandan bu şahısların Kırklareli, Çanakkale ve Edirne’de de hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları iddia edildi.




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