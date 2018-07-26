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26 Temmuz 2018 16:08

Tekirdağ’da 5 kiraz yetiştiricisine başarı sertifikası verildi

Tekirdağ’da 5 kiraz yetiştiricisi “İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında kiraz sertifika aldı.

Tekirdağ’da 5 kiraz yetiştiricisine başarı sertifikası verildi

26 Temmuz 2018 16:08


Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde meyve yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip olan kiraz yetiştiricileri ile birlikte başlayan "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında kirazı sertifika alındı. İlçede kiraz bahçesi sahibi 5 yetiştiriciye ait yaklaşık 100 dönümlük alanda yetiştirilen kirazlar artık iyi tarım uygulaması sertifikasına sahip işletmeci oldu. İyi tarım yapılan bahçelerde ilaç kalıntılarının olmadığı, kontrollü ve denetimli bir üretim yapılarak insan sağlığı açısından tüketimi güvenli kirazlar üretiliyor.


Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü ekiplerince iyi tarım uygulaması projesi kapsamına yönlendirilerek başvurusu alınan işletmelerde mevzuat çerçevesinde gerekli inceleme ve denetimler yapıldı. Yapılan denetimler sonrası sertifika almayı hak eden 5 yetiştiriciye “İyi Tarım Uygulamaları Sertifikaları” Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca tarafından takdim edildi.




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