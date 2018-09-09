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Tekirdağ’da 500 dönüm anız kül oldu

Korkutan yangın, civarda bulunan hayvan çiftliğine sıçramadan engellendi.


Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Zonya Çiftliği yanında bulunan Ahmet Becerik’e ait biçilmiş buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla çevreye yayılan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.


500 dönüm anız yanarken, itfaiyenin erken müdahalesi sayesinde alevler çiftliğe sıçramadan önlendi.


Olayla ilgili konuşan tarla ve çiftlik sahibi Ahmet Becerik, “Bir kaç kişi tarafından tarla içinde ateş yakıldı. Yangına neden oldular. Bu adamlardan şikayetçiyim” dedi.


Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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