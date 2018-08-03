Tekirdağ’da 80 sülün doğaya salındı

1. Bölge Tekirdağ Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliği ile Saray Avcılar ve Atıcılar Derneği, Saray Genç Avcılar Derneği, Beyazköy Mahallesi Avcılar Derneği ve Safaalan Mahallesi Avcılar Derneği tarafından 2016 – 2018 tarihleri arasında toplam 6 bin 500 sülün doğaya salınmıştır. Yaklaşık 2 yıl süren bu çalışma sonucunda Saray Avcılar Atış Poligonunda düzenlenen bir törenle 80 sülün doğaya salındı.

Saray’da 80 Sülün Doğayla buluşmasına vesile olan Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, "2016-2018 yılları arasında 6 bin 500 sülün salımı yapılarak bölgeyi zengin bir potansiyele ulaştırdık. Yaban hayvanlarının yaşam ortamlarıyla korunması ve zenginleştirilmesi çalışmaları kapsamında Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 80 adet sülünü doğaya bıraktık" diye belirtti. Yaban hayatını koruma çalışmalarına devam ettiklerini de ifade eden İnal, "Müdürlüğümüzün doğanın yaban hayatı bakımından zenginleştirilmesi kapsamında yapılan faaliyette, Saray ilçesinde faaliyet gösteren Avcılar Derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen bir törenle Saray Atış Poligonuna 80 adet sülün salımı gerçekleştirdik. Bu kapsamda yaban hayvanı yerleştirme bölgesine geçtiğimiz yıllarda da 6 bin 500 sülün salımı yapmıştık. Şimdi de 80 adet sülün salımı yapılarak bölgeyi zengin bir potansiyele ulaştırdık" dedi.

Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Saray AK Parti İlçe Başkanı Hakan Özgül ve yönetimi, avcı dernekleri ve üyeleri katıldı.