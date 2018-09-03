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03 Eylül 2018 16:44

Tekirdağ’da adli yıl açılışı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde adli yıl törenle açıldı.

Tekirdağ’da adli yıl açılışı

03 Eylül 2018 16:44


Adli yıl açılışı programı kapsamında ilk olarak Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Tekirdağ Barosu tarafından organize edilen program, Tekirdağ Valiliği önünde düzenlendi. Çelenklerin sunulmasının ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Adli yıl açılış töreni, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından sona erdi.


Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Soner Gül, Tekirdağ Baro Başkanı Erhan Sezer ve avukatlar katıldı.




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