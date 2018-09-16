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Tekirdağ'da AFAD'dan koordinasyon ve işbirliği toplantısı

Tekirdağ’da AFAD tarafından 26 yerel düzey hizmet grubu yöneticisinin katılımı ile koordinasyon ve işbirliği toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'da AFAD tarafından 26 yerel düzey hizmet grubu yöneticisinin katılımı ile koordinasyon ve işbirliği toplantısı düzenlendi.


Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) güncelleme çalışmalarına yönelik hizmet gruplarının planla ilgili uygulamada karşılaştıkları zorlukların tespiti ve değişiklik önerilerini ele almak amacıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında koordinasyon ve işbirliği toplantısı düzenlendi. 26 yerel düzey hizmet grubu yöneticisinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda hizmet gruplarının İl Afet Müdahale Planı ile ilgili mevzuatın uygulanmasında karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri müzakere edildi. Toplantı sonucunda planla ilgili bir araya getirilen değişiklik teklifleri, görüş ve öneriler İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına sunulmak üzere rapor haline getirildi.

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