Tekirdağ’da afet hazırlık çalışmaları sürüyor

AFAD ekipleri bu kapsamda Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Çerkezköy İşletme Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. AFAD eğitmenleri tarafından, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Çerkezköy İşletme Müdürlüğü personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verilerek ardından deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Firmanın tesislerinde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, mekanlardaki risklerin azaltılması, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve bina tahliyesi konularında bilgilendirme yapıldı.