Tekirdağ’da ağaçlandırma etkinliği

Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesinde düzenlenen ağaçlandırma etkinliğinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve kurum personeli de yer aldı.

“Hedefimiz TESKİ’nin tüm arazilerini ağaçlandırmak”

Ağaçlandırma etkinliğinde konuşan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, TESKİ olarak arıtma depolarımız, terfi merkezlerimizi gibi kurumun tüm arazilerini ağaçlandırmak gibi bir hedefimiz var. En az bin tane kalıcı ağacımız ile doğaya katkı yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Şafak Başa’nın ardından konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çevre konusunda duyarlı bir belediye olduğunu belirterek, "TESKİ’yi böyle anlamlı bir etkinliğe imza attığı için kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından içme suyu deposu alanına 28 akasya, 12 ıhlamur ve 2 iğde ağacı olmak üzere toplam 42 ağaç dikildi.