Tekirdağ'da Ahilik haftası kutlandı

Tekirdağ'da, Ahilik Haftası kapsamında kutlama etkinlikleri yapıldı. Yılın Ahisi seçilen Hüseyin Topçu, Vali Mehmet Ceylan'ı ve Başkan Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında Çelenk Sunma Töreni ve Ahilik Haftası Kutlama Töreni'ne yapıldı. Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleşen çelenk sunma töreninde, Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcıları Berkay Çakır ve Hulusi Özocak, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, STK Temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile son buldu.

Daha sonra Bedesten Alanı'nda gerçekleşen Ahilik Haftası Kutlama Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da katıldı. Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı gösterisi ve halk oyunları gösterilerinin yapıldığı kutlama töreninde Vali Mehmet Ceylan tarafında Yılın Ahisi Hüseyin Topçu'ya ödülü takdim edildi. Derece giren yılın ahi adayları Sinan Alkaya ve Recep Şen ise ödüllerini Başkan Kadir Albayrak'ın elinden aldı.

Ahilik Heyeti'nden Vali Ceylan ve Başkan Albayrak'a ziyaret

Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Yılın Ahisi seçilen Hüseyin Topçu, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın, Esnaf Odaları Başkanları ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) Temsilcileri, Vali Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Yılın Ahisi Hüseyin Topçu'yu tebrik ederek çalışma hayatında başarılar dileyen Vali Ceylan, tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası'nı kutlayarak bereketli bir yıl diledi.

Başkan Kadir Albayrak da Ahilik Haftası kapsamında içlerinde Tekirdağ esnaf odaları üyelerinin bulunduğu Ahilik Heyeti'ni ağırladı. Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Bina'da gerçekleşen ziyarette heyet Başkan Albayrak'a çiçek takdim etti. Ziyaret sonunda Başkan Albayrak Ahilik Heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.