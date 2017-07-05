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05 Temmuz 2017 16:54

Tekirdağ’da ahır yangını: 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde tarlada çıman anız yangınının, rüzgarın etkisiyle çevredeki ahır ve samanlıklara sıçraması sonucu 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Tekirdağ’da ahır yangını: 9 büyükbaş hayvan telef oldu

05 Temmuz 2017 16:54


Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz mahallesinde bir tarladaki anızda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki 4 ahır ve bir samanlık ile üzüm bağına sıçradı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangında ahırlarda bulunan 25 büyükbaş hayvandan 9’u telef olurken, 16 hayvan ise itfaiye ekipleri ve sahipleri tarafından kurtarıldı. Yangında, samanlık ve ahırlar hasar görürken, 7 dönümlük üzüm bağının çok az bir bölümü yandı. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.




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