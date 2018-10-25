Tekirdağ'da akü hırsızlığına karışan 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akü hırsızlığına karışan 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da son zamanlarda meydana gelen akü hırsızlığı olaylarına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde 59 UR 660 plakalı otomobil ile birlikte A.A.R, M.K, A.T. ve H.A. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şüphelilerden A.A.R, M.K ve A.T, daha önce çekici otobüs ve kamyon olmak üzere 4 adet araçtan akü hırsızlığı olaylarının kendilerini gerçekleştirdiğini söyledi. Araç içerisinde bulunan ve üzerinde 22 adet uyuşturucu hap elde geçirilen H.A. isimli şahsa ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak Cumhuriyet savcısının talimatları ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.