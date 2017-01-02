Tekirdağ’da altın dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, altın satma bahanesiyle bir kişiyi 60 bin lira dolandıran 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Halil Y.’yi arayan Muhsin A. isimli şahıs, Halil Y.’ye "Arkadaşım altın bulmuş ilgilenir misin” diyerek, buluşarak altınları gösterebileceğini söyledi. Halil Y, Muhsin A. isimli şahısla buluşup altınlardan numune aldı. Aldığı numuneyi kuyumcuya gösteren Halil Y. altınların gerçek olduğunu öğrendi. Bir süre sonra Halil Y.’yi arayan şahısların “Bizde bir miktar daha altın var almak ister misin?” demesi üzerine, sözde altınları satın almak için 60 bin lira para hazırlayan Halil Y, Muhsin A., Özkan Y., Uğur K. ile buluşarak yanında getirdiği parayı teslim etti.

Parayı alarak altınları getirmeye gittiklerini söyleyen şahısların geri dönmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Halil Y. polise başvurdu. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından şüpheliler Muhsin A., Özkan Y., Uğur K. Hayrabolu ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan dolandırıcılık şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.