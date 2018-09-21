Tekirdağ'da anaokulu binası alev alev yandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Zeytin Dalı Anaokulu'nda çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Şarköy Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan eski Atatürk İlkokulu'nda gece yarısı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytin Dalı Anaokulu olarak 24 Eylül Pazartesi günü eğitime başlayacak olan binada çatı tamir çalışmaları yapılıyordu. Alev alev yanan binaya, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Büyük hasar gören bina kullanılamaz hale geldi.