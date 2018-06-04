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04 Haziran 2018 11:38

Tekirdağ’da Antakya Medeniyetler Korosu rüzgarı esti

Tekirdağ’da 54’üncü Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında, Antakya Medeniyetler Korosu konseri düzenlendi.

Tekirdağ’da Antakya Medeniyetler Korosu rüzgarı esti

04 Haziran 2018 11:38


Sahil dolgu alanında düzenlenen konsere, çok sayıda vatandaş katıldı. Etkileyici performansı ile Tekirdağlılara unutulmaz bir gece yaşatan Antakya Medeniyetler Korusu, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Ermenice dillerinde seslendirdiği eserlerle vatandaşlara keyif dolu bir gece yaşattı.


54. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen konserde, barış ve birlik mesajlarına sıkça yer verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren konser, "Bir Başkadır Benim Memleketim" adlı eser ile sona erdi.


Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat da Tekirdağlı vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı memnun olduklarını ifade ederek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesine organizasyon dolayısıyla teşekkür etti.




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