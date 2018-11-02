Tekirdağ'da aranması olan 17 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan çeşitli uygulamalarda aranması bulunan 17 kişi yakalandı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekim ayı içerisinde polis sorumluluk bölgesinde genel güvenliği tehdit eden suçluların barınması ve uyuşturucu maddelerin kullanımı ve satışı için uygun ortamların tespit edilerek güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması amacıyla okul çevreleri, metruk binalar, araçlar ve umuma açık yerlerde değişik zamanlarda çeşitli uygulamalar yapıldı.

Uygulamalarda GBT sorgulaması yapılan bin 832 kişiden çeşitli suçlardan aranması olan 17 şahıs tespit edilerek adli mercilere sevk edildi. Kontrol edilen 490 araçtan 7 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanırken, denetlenen umuma açık 6 iş yerinden birine de idari işlem yapıldı.

Ayrıca çalışmalar sırasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait fişekler ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.