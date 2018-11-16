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Tekirdağ'da Arı Hastalıkları ve Zararları sempozyumu

Tekirdağ’da Arı Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele konulu sempozyum düzenlendi.

Tekirdağ'da Arı Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele konulu sempozyum düzenlendi.


Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyuma Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünden Doç. Dr. Taraneh Öncel ve Dr. H. Hüseyin Ünal, Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, İl Müdür Yardımcısı Burhan Alim, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Şube Müdürü Tolga Özkan, Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güneş Aytaç ve Birlik üyeleri, Bal Birliği üyeleri olmak üzere 250 yetiştirici katıldı.


Yetiştiricilere Arı Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele konusunda sunumlar yapılarak hastalıktan korunma yöntemleri, arıların kışa hazırlanması ve verimlerin arttırılması için yapılması gereken işlemler hakkında bilgiler verildi.


Son bölümde ise yetiştiriciler tarafından, konuşmacılar ve İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca'ya yöneltilen sorular cevaplandırıldı.

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