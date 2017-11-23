Tekirdağ’da asayiş uygulaması

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele, yasa dışı bahis ile mücadele ve çocukların korunmasına yönelik olarak, bir haftada asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 79 ekip ve bin 104 personel ile gerçekleştirilen uygulamalarda, 3 bin 878 şahıs, bin 792 araç ve 384 iş yeri denetlendi. Toplam 101 şahıs ve 9 iş yerine idari işlem uyguladı" denildi.

Açıklamada ayrıca, son bir hafta içerisinde Tekirdağ genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 414 fişekten oluşan 760 gram uyuşturucu madde ile 59 adet sentetik hap ele geçirildiği, çalışmalar esnasında gözaltına alınan 34 şahsa adli işlem yapıldığı, adli mercilere sevk edilen 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.