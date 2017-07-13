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13 Temmuz 2017 11:02

Tekirdağ’da askerlerin kullandığı içme suyunun analizi toplantısı

Tekirdağ’da askeri birlikler tarafından kullanılan içme ve kullanma suyu şebekelerinin kontrolü ve analizlerine ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ’da askerlerin kullandığı içme suyunun analizi toplantısı

13 Temmuz 2017 11:02


Mevzuat düzenlemesi ile yapılan değişiklik neticesinde askeri birlikler tarafından kullanılan içme ve kullanma suyu şebekelerinin kontrolü ve analizlerinin yapılmasına yönelik olarak Tekirdağ’da Askeri birliklerin temsilcileri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Mahmut Akdağ başkanlık yaptı. Dr. Mahmut Akdağ içme ve kullanma sularında dezenfeksiyonun ve düzenli takip ve analizlerin önemi konusunda bilgilendirme yaptı.


Karşılıklı istişareler sonucu çalışmaların en kısa sürede başlanılması temennisiyle toplantı sonlandırıldı.




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