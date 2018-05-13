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13 Mayıs 2018 11:56

Tekirdağ’da Atiye rüzgarı

Ünlü şarkıcı Atiye, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Muratlı Belediyesi tarafından düzenlenen Muratlı Hıdırellez Şenlikleri kapsamında gerçekleşen Hıdırellez konserinde hayranları ile buluştu.

Tekirdağ’da Atiye rüzgarı

13 Mayıs 2018 11:56


İnanlı Çeşmesi Mesire Alanı’nda gerçekleşen konsere Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yaklaşık iki saat süren konser boyunca vatandaşlar, Atiye’nin seslendirdiği şarkılar ile unutulmaz bir gece yaşadı. Vatandaşlar sanatçının seslendirdiği şarkılara bir ağızdan eşlik etti.


Gece sonunda Atiye’ye çiçek takdim eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı, Atiye’yi Tekirdağ’da görmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Atiye de ilk kez Tekirdağ’da konser verdiğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "En yakın zamanda Tekirdağ’da yine bir konser vereceğim" dedi.




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