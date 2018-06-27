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27 Haziran 2018 16:42

Tekirdağ’da bağımlılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

Tekirdağ’da Bağımlılık ile Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı yapıldı.

Tekirdağ’da bağımlılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

27 Haziran 2018 16:42


Bağımlılık ile Mücadele Teknik Çalışma Grupları 2018 yılının 5. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Bayram Zengin başkanlığında, Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Becerir ve kurul üyelerinin katılımıyla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 57. Alay Toplantı Salonu’nda yapıldı.


Uzman Hacer Tekgöz’in yaptığı sunumda 16.05.2018 tarihli ‘Uyuşturucu, Alkol Tütün Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı ile Mücadele ve İletişim Teknik Çalışma Grubu Toplantısı’nda alınan kararlar değerlendirildi.


Toplantıda ayrıca teknik çalışma gruplarının konularını içeren, ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmekte olan çalışmaların işleyişi esnasında yaşanan aksaklıkların değerlendirilmesi yapıldı.




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